В Москве построили уже 288 домов по программе реновации – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил планировку трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославском и рассказал, что к настоящему моменту в городе построили 288 новостроек. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) там будут построены жилые дома по программе реновации. Кроме того, строители возведут два образовательных учреждения, коммунальные объекты и храмовый комплекс.

Мэр напомнил, что всего в разных столичных районах уже построены 288 домов по реновации. На данный момент еще 439 проектируются и строятся.

Ранее градоначальник утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева.

До этого сообщалось, что современные производства и технопарк появятся в Нижегородском районе Москвы после реорганизации одного из неэффективно используемых участков по программе КРТ. В реализацию проекта инвестируют более 30 миллиардов рублей.

Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома