Собянин: утвердили проект планировки части бывшей промзоны Алабушево

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сергей Собянин утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Ее площадь – более 10 гектаров. По программе комплексного развития территорий (КРТ) строители возведут современные объекты общественно-делового и производственного назначения.

Мэр добавил, что планируется развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева. Также новые объекты на территории создадут порядка 2 тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в бывших промзонах столицы ввели в эксплуатацию более 38,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это 1 115 объектов. Они составляют 40% всей недвижимости, что была построена в Москве за это время, уточнил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До этого в столице в ходе торгов определили инвестора, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны Огородный проезд. Редевелопмент проведет ООО "К-ИНВЕСТ".

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