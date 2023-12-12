Почти 40 млн кв м недвижимости появилось на месте бывших промзон Москвы за десять лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние 10 лет в бывших промзонах столицы ввели в эксплуатацию более 38,4 миллиона квадратных метров недвижимости – это 1 115 объектов. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что объекты составляют 40% всей недвижимости, что была построена в Москве за последние 10 лет. По его мнению, это говорит об инвестиционной привлекательности территорий, грамотно выбранном градостроительном векторе развития столицы в целом.

В частности, строители возвели 534 жилых объекта, в том числе многофункциональные комплексы, общей площадью более 29,8 миллиона "квадратов".

Помимо жилья, значительная часть строящейся недвижимости – объекты торгово-бытового, спортивного, социального, досугового назначения, заметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его данным, в бывших промзонах благодаря инвесторам появилось 105 объектов социальной инфраструктуры, 251 – коммунального назначения, 162 объекта – административно-делового и торгово-бытового, 63 промышленно-производственных объекта и объекта научной деятельности, в которых созданы новые рабочие места.

Подчеркивается, что среди достижений есть результаты программы комплексного развития территорий (КРТ). Она реализуется в столице с 2020 года. На данный момент в эксплуатацию введены первые объекты, а именно школа, жилой дом с медицинским центром на участке бывшей промзоны Октябрьское Поле.

По программе планируют преобразовать 188 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий столицы, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. На их месте возведут свыше 35 миллионов "квадратов" недвижимости, 50 проектов находятся сейчас в активной стадии реализации.

"Инвесторы и назначенные городом операторы уже проводят редевелопмент 26 бывших промзон в девяти округах. На месте простаивающих десятки лет старых заводов в скором времени появятся современные городские кварталы", – заключил он.

Ранее сообщалось, что современные производства и технопарк появятся в Нижегородском районе Москвы после реорганизации одного из неэффективно используемых участков по программе КРТ. Участок расположен по адресу Рязанский проспект, владение 2.

До этого Бочкарев заявил, что реорганизация промышленной территории бывшего завода "Метромаш" на востоке Москвы завершится в 2026 году. По его словам, сейчас на территории промзоны в Метрогородке строят четыре жилых дома общей площадью 175 тысяч квадратных метров, школу на 425 мест с образовательным кластером, а также детским садом на 200 человек.

Собянин принял решение о развитии части бывшей промзоны Грайвороново