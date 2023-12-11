Реорганизацию промзоны бывшего завода "Метромаш" завершат к 2026 году

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Реорганизация промышленной территории бывшего завода "Метромаш" на востоке Москвы завершится в 2026 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас на территории промзоны в Метрогородке строят 4 жилых дома общей площадью 175 тысяч квадратных метров, школу на 425 мест с образовательным кластером, а также детским садом на 200 человек. Там же уже заселены две очереди строительства, а в одном из жилых корпусов открыли детский сад на 150 мест.

"Помимо этого, на территории бывшей промзоны появятся объекты коммерческой инфраструктуры и офисные здания. Также будут проложены новые автомобильные дороги", – добавил Бочкарев.

Для успешной реализации этого проекта, отмечает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, пришлось внести изменения в правила землепользования и застройки. Только после этого застройщик смог начать проектные и строительные работы.

"На месте бывших фабрик и заводов должна появляться принципиально новая, комфортная городская среда", – напомнила она.

Проекты о сносе зданий завода и строительстве новых объектов были утверждены в октябре 2019 года, сообщал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Тогда планировалось построить несколько детских садов общей вместимостью 650 мест и школу на 1 000 мест.

Ранее стало известно, что только на части промзоны Южный порт планируется построить 935,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Планируется застройка производственного и общественно-делового назначения, сообщал Бочкарев.

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