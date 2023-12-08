В Москве определили инвестора для реорганизации участка бывшей промзоны Огородный проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в ходе торгов определили инвестора, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны Огородный проезд. Редевелопмент проведет ООО "К-ИНВЕСТ", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка бывшей промзоны составляет 15,07 гектара, на этой территории инвестор сможет построить более 192 тысяч квадратных метров недвижимости. В проект планируется вложить почти 30 миллиардов рублей, а ежегодный эффект в бюджет может достичь 1,2 миллиарда. После реорганизации участка там появится около 2,7 тысячи рабочих мест, указал Ефимов.

Он добавил, что цена права на заключение договора о проведении редевелопмента территории составила 98,59 миллиона рублей. В течение 20 рабочих дней застройщику необходимо подписать соответствующее соглашение.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман сказал, что вместо старых складов в столичных районах Бутырском и Марьина Роща появится новый городской квартал. Проект предусматривает возведение почти 30 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации, а также более 162 тысяч "квадратов" общественно-деловых объектов, среди которых гостиница, база для коммунальных служб и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), уточнил он.

Также заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что благодаря проекту реорганизации участка бывшей промзоны Огородный проезд свыше 550 горожан смогут переехать в новые квартиры по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют неэффективно используемые участки в районах Дмитровский и Западное Дегунино. На участках общей площадью 5,62 гектара построят 127,36 тысячи "квадратов" недвижимости. Помимо этого, там возведут почти 28 тысяч "квадратов" соцобъектов, включая образовательный комплекс, магазины, кафе, фитнес-центр и другие.

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