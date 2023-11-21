Участки в Ховрине и Левобережном реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два неэффективно используемых участка на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь участков составляет 17,42 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составляют около 41 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 574 миллиона рублей. После окончания работ на участках создадут более 1,2 тысячи рабочих мест.

Площадки располагаются на Фестивальной улице, владениях 6б, 6а, 6, 4а, на пересечении с улицей Лавочкина.

"Проект предусматривает строительство свыше 255 тысяч квадратных метров жилых, а также более 69 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов. В частности, по итогам комплексного развития участков появятся детский сад для 175 воспитанников, школа для 350 учащихся, культурно-досуговый центр и торговый комплекс", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что свыше трех тысяч рабочих мест создадут по программе КРТ на юго-востоке столицы. Там реорганизуют шесть участков недалеко от станции метро "Некрасовка", построят более 608 тысяч "квадратов" жилья, объекты общественно-деловой и социнфраструктуры, включая детсады и школы. Кроме того, там появятся магазины, фитнес-центры, торговый центр, аптеки и другое.

До этого стало известно, что неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе КРТ. На территории построят до 63 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, кафе и рестораны.

Более 180 проектов комплексного развития территорий реализуют в столице