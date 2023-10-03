Неэффективно используемый участок в Строгине реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неэффективно используемый участок в столичном Строгине на пересечении 64-го километра МКАД и Таллинской улицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) на площади 4,78 гектара. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объем инвестиций в развитие площадки оценивается в 4,71 миллиарда рублей, а бюджетный эффект после реализации проекта – в 421 миллион рублей в год", – передает портал мэра и правительства столицы слова Ефимова.

Заммэра подчеркнул, что благодаря строительству общественно-деловых объектов на указанном участке будут созданы более 1,1 тысячи мест трудоустройства.

Осуществлением проекта по программе КРТ смогут заняться правообладатели, городской оператор или инвестор, которого определят в результате проведения торгов.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, в Строгине возведут 44,9 тысячи "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе административно-деловой комплекс, а также автомобильный сервис с автомойкой. Кроме того, там могут появиться магазины, отделения банков, кафе. Также на этой территории специалисты проведут благоустройство и озеленение площадки.

Ранее Ефимов рассказал, что неэффективно используемый участок в столичном районе Гольяново реорганизуют по программе КРТ. В этом районе Москвы планируется построить более 87 тысяч квадратных метров недвижимости. Участок располагается недалеко от станции Московского метрополитена "Щелковская" и Лосиноостровского лесопарка.

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