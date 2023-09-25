Земельный участок реорганизуют по программе КРТ в Дмитровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Неэффективно используемый участок площадью 6,61 гектара реорганизуют на Ижорской улице в Дмитровском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках редевелопмента площадки планируется построить более 180 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в комплексное развитие участка оценивается почти в 17,1 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что после ввода проекта городской бюджет будет получать дополнительные 656 миллионов рублей ежегодно. Реализация проекта позволит создать в столице около двух тысяч новых рабочих мест.

Подлежащий реорганизации участок расположен недалеко от станции Лианозово МЦД-1. На нем планируется построить 48 тысячи квадратных метров общественно-деловых зданий и порядка 133 тысяч "квадратов" жилья, из которых 12 тысяч – по программе реновации.

"На участке построят детский сад для 150 воспитанников и школу, которую смогут посещать 300 учащихся. Помимо социальных объектов, здесь будет размещено отделение ГИБДД и помещения для мировых судей", – добавил исполняющий обязанности главы департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что в Москве реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд суммарной площадью 15 гектаров. В проект вложат 30 миллиардов рублей, а его ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей.

