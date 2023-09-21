Два участка в Покровском-Стрешневе и Ростокине реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Право на комплексное развитие двух земельных участков в Покровском-Стрешневе и Ростокине планируют выставить на торги в четвертом квартале 2023 года. Их площадь составляет 6,23 гектара. О планах реорганизации этих участков рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, территории располагаются в Полесском проезде (владение 16), а также на проспекте Мира (владение 220а), улице Бажова (владения 17, 28–30) и в Будайском проезде (владение 11).

"Объем инвестиций оценивается более чем в 23,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – почти в 1,3 миллиарда рублей", – добавил он.

На этих территориях обеспечат около 4 тысяч новых рабочих мест.

В свою очередь, исполняющий обязанности главы департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на месте этих участков появится современная общественно-деловая застройка площадью 222 тысячи "квадратов". В рамках проекта планируется возвести технопарк, гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров, административно-деловое здание со спортивным объектом, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, отделения банков, кафе и магазины.

Ранее город принял решение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд общей площадью около 15 гектаров, право на их реорганизацию выставят на торги.

На этих территориях вместо складов планируется возвести современный жилой квартал. Общая площадь застройки составит 192 тысячи квадратных метров, из которых 30 тысяч "квадратов" придется на дома по программе реновации.



Собянин принял решение о комплексном развитии трех городских территорий