Три участка в Басманном районе реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Три неэффективно используемых участка реорганизуют в Басманном районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Отмечается, что суммарная площадь участков составляет 6,12 гектара. Они расположены на Бакунинской и Большой Почтовой улицах, недалеко от ТТК, а также станций метро "Электрозаводская" и "Бауманская". Их редевелопмент пройдет в рамках одного проекта.

"Здесь планируется построить почти 235 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается в 6,5 миллиарда рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова, курирующего комплекс.

По итогам реализации проекта город получит порядка 650 новых рабочих мест. Ожидается также, что бюджетный эффект составит около 243 миллионов рублей.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что 212 тысяч квадратных метров из планируемой застройки придется на жилую недвижимость. Остальное – на деловые и социальные объекты, в том числе школу на 600 учеников и детский сад на 200 воспитанников.

Ранее стало известно о планах по реорганизации участка площадью 21 гектар в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами. Там планируется возвести почти 700 тысяч квадратных метров недвижимости и создать свыше 16 тысяч рабочих мест.



Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы