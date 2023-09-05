Участок между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Неэффективно используемый участок земли в Нагатино-Садовниках между Каширским и Котляковским проездами реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка – более 21 гектара. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 100 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается почти в 6 миллиардов рублей.

Он уточнил, что по итогам реорганизации на площадке создадут более 16 тысяч новых рабочих мест. Сейчас там находятся устаревшие склады и офисы. Реорганизацию проведут правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

В рамках КРТ на участке планируется возвести 690 тысяч квадратных метров общественно-деловой, жилой и социальной недвижимости, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Здесь появятся детский сад на 400 мест и школа, в которую смогут пойти 900 детей.

Проект также предполагает постройку магазинов, отделений банков, торговых центров, кафе и ресторанов, заключил он.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Южный порт в Печатниках реорганизуют по программе КРТ. Там создадут не менее 650 рабочих мест.

До этого стало известно, что в четырех районах на севере Москвы реализуют 14 проектов комплексного развития территорий. В результате них построят 7 школ и столько же детских садов на более чем 5,3 тысячи детей.

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