В Москве возведут 14 объектов образования по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В четырех районах на севере Москвы реализуют 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых построят 7 школ и столько же детских садов на более чем 5,3 тысячи детей. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Объекты образования появятся в Коптеве, Западном Дегунине, а также в Войковском и Головинском районах", – рассказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что программа КРТ позволяет создавать новые кварталы со сбалансированной застройкой. По его словам, проекты учитывают особенности строительства, в рамках которого реализовывается жилье, производственные объекты и социальная инфраструктура.

Всего на территории САО появится 1,6 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости, добавил он.

"Планируется построить шесть высокотехнологичных производств, две школы искусств, три медицинских учреждения, шесть спортивных комплексов, а также магазины, рестораны, кафе и другие объекты", – сказал Гаман.

Инвесторы вложат в создание девяти проектов более 347 миллиардов рублей, а после возведения общественно-деловой недвижимости и производств в городе появится более 41 тысячи новых рабочих мест для горожан, подчеркнул руководитель департамента.

В рамках программы также создаются многофункциональные городские кварталы, они появляются на месте бывших промышленных зон или участках, которые ранее неэффективно использовались. Специалисты создают на их площади комфортное жилье для москвичей, дороги и другую инфраструктуру, отметил Гаман.

В данный момент в Москве 188 проектов КРТ находятся на разных стадиях реализации, их общая площадь составляет около 2,45 тысячи гектаров, резюмировал он.

Ранее Ефимов сообщал, что в столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров по программе КРТ.

В проект инвестируют семь миллиардов рублей. При этом ежегодный доход города от возведения объекта составит 450 миллионов рублей. Проект позволит увеличить число рабочих мест в городе на 3,5 тысячи, добавил он.



Собянин: проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы