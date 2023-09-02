Участок бывшей промзоны "Южный порт" реорганизуют по программе КРТ в Печатниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок бывшей промзоны "Южный порт" в Печатниках реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Его площадь составляет около 17 гектаров. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Там создадут не менее 650 рабочих мест.

"Общий объем инвестиций в реорганизацию участка оценивается более чем в восемь миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 381 миллион рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На месте бывшей промзоны построят транспортно-логистический центр, куда будут доставлять грузы для предприятий и жителей Москвы. Центр интегрируют в городскую улично-дорожную сеть.

"На территории запланировано строительство крупного транспортно-логистического хаба общей площадью свыше 65 тысяч квадратных метров. Здание будет расположено в непосредственной близости от Третьего транспортного кольца на пересечении Волгоградского проспекта и Юго-Восточной хорды", – сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Ефимов сообщал, что в столичном районе Тимирязевском построят бизнес-центр площадью 50 тысяч квадратных метров по программе КРТ. В проект инвестируют семь миллиардов рублей. При этом ежегодный доход города от возведения объекта составит 450 миллионов рублей. Проект позволит увеличить число рабочих мест в городе на 3,5 тысячи, добавил он.

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