Школа на 1,1 тысячи учеников появится в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Неэффективно используемый участок земли на Пяловской улице в районе Западное Дегунино реорганизуют по программе КРТ. Там запланировано строительство школы на 1,1 тысячи учащихся, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что площадь участка составляет 2,31 гектара. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 2,65 миллиарда рублей. Объект находится между участками бывших промзон Автомоторная и Дегунино – Лихоборы, которые также подлежат редевелопменту, уточнил Ефимов.

Площадка по адресу Пяловская улица, владение 5а, расположена рядом с Северо-Восточной хордой. Ее реорганизацию осуществят правообладатели, городской оператор или инвестор.

"Сейчас на участке находятся устаревший склад и пустырь. На их месте запланировано строительство современной школы общей площадью 22 тысячи квадратных метров, которую смогут посещать 1,1 тысячи учащихся", – заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее стало известно, что на юге и северо-востоке Москвы планируется возвести два объекта образования. Первый появится на Медынской улице, з/у 6Б/2, а второй – на Алтуфьевском шоссе, 53.

Шесть социальных объектов построят в ЖК "Царицыно"