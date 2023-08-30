Школу на 550 мест возведут на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Школу, рассчитанную на 550 мест, планируют построить в Южном Бутове. Об этом рассказала пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Здание возведут по адресу Скобелевская улица, владение 46.

"На земельном участке ориентировочной площадью 1,21 гектара планируется построить школу суммарной поэтажной площадью 15 730 квадратных метров", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что школу возведут за счет средств городского бюджета. На сегодняшний день участок является свободным от застройки.

Ранее Сергей Собянин открыл в Молжаниновском районе новое здание школы на 1,1 тысячи мест. В него уже с 1 сентября переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива".

Кроме того, Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Она также рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы