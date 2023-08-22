Детский сад на 300 мест построят в районе Филевский Парк в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детский сад на 300 мест построят в столичном районе Филевский Парк. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Примерная площадь земельного участка – 2,24 гектара. Там работает образовательный центр "Протон" и находится возведенный в 1982 году детский сад. На месте последнего построят новое дошкольное учреждение. Суммарная поэтажная площадь объектов образования составит 13 450 квадратных метров, уточнила руководитель комитета Анастасия Пятова.

Отмечается, что здание построят по адресу улица Сеславинская, дом 24, корпус 2, за счет средств городского бюджета. Объект включен в столичную Адресную инвестиционную программу.

Ранее о строительстве этого детского сада рассказал Сергей Собянин. Он также добавил, что в Солнцеве согласовали проект строительства школы и детского сада на 1 200 и 350 детей соответственно.

До этого мэр заявил, что с начала 2023 года силами инвесторов в Москве возвели 50 соцобъектов. По вводу объектов в эксплуатацию план был перевыполнен на шесть зданий.

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