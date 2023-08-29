Собянин открыл новую школу на 1 100 мест в Молжаниновском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин во вторник, 29 августа, открыл новое здание школы "Перспектива" в Молжаниновском районе Москвы. Оно рассчитано на 1,1 тысячи учеников.

"Школа современная, <...> первоклассная, хорошая школа. <...> Сейчас с ее вводом в Молжаниновском районе будет все хорошо. Но и строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы – жилья здесь много строится – своевременно сдавали детские сады и школы", – сказал в ходе мероприятия градоначальник.

Новый учебный корпус расположен по адресу Синявинская улица, дом 11а. Он заработает уже 1 сентября. Туда переведут из основного здания переведут учеников 7–11-х классов школы "Перспектива".

Возведение здания площадью 16,4 тысячи квадратных метров началось летом 2022 года. Его построили по индивидуальному проекту. На территории школы предусмотрели спортивную инфраструктуру, в частности футбольное поле и беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, столы для пинг-понга.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы подчеркнули, что перевод части учеников в другое здание улучшит образовательные возможности школы. В новом здании планируется организовать творческие мастерские, в том числе занятия по рисунку и декору, а также уроки 3D-моделирования.

Отмечается, что в месте с новым зданием школы было начато строительство детского сада на 350 мест. Его планируется сдать до конца текущего года.

Накануне Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Она также рассчитана на 1,1 тысячи мест. Ее возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

