Левкин: более 800 соцобъектов построили в Москве за 11 лет

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Свыше 800 социальных объектов построили в столице за 11 лет. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на площадке Московского урбанистического форума в "Зарядье".

"С 2011 по 2022 годы в столице построили 837 социальных объектов и 1,7 тысяч жилых. За 11 лет в Москве введены в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов", – уточнил он.

По его словам, только в текущем году в городе ввели в эксплуатацию 60 соцобъектов. Левкин отметил, что в Москве постоянно увеличиваются темпы строительства жилья – каждый год вводилось на 13% больше. Также в новых жилых районах требуется обеспечить соответствующую инфраструктуру, в частности, москвичам должны быть доступны коммунальные услуги, транспорт, детские сады и школы, добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в ТиНАО. По его словам, к 2035 году в этом административно округе будет возведено и сдано в эксплуатацию более 600 социальных объектов. Мэр подчеркнул, что в развитие социальной инфраструктуры вносят вклад как городские власти, так и инвесторы.

До этого градоначальник сообщил о развитии Куркино, Митино и Молжаниновского района Москвы, через которые прошел третий Московский центральный диаметр. Он подчеркнул, что с 2011 года население этих районов Москвы увеличилось на 40 тысяч человек.



Инвесторы построили 50 социальных объектов в Москве с начала года – Собянин