Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 14:22

Город

Город назначил оператора для реорганизации территории в Тропарево-Никулине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы назначило казенное предприятие города "Комплексное развитие территорий" оператором реорганизации неэффективно используемой территории в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что речь идет о двух участках суммарной площадью почти 17 гектаров, которые расположены рядом с Востряковским и Боровским шоссе. На них возведут порядка 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов.

"Объем инвестиций оценивается почти в 5 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 450 миллионов рублей. <...> Город получит около 1,2 тысячи новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова вице-мэра Владимира Ефимова.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проектом реорганизации предусмотрено, в частности, строительство здания для подстанции скорой помощи и отдела МВД РФ. Также планируется возвести здания под офисы, магазины, кафе, отделения банков и другие коммерческие предприятия.

Ранее стало известно, что в Москве также реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд суммарной площадью 15 гектаров. Оператора работ определят в конце сентября. В проект вложат 30 миллиардов рублей, а его ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей.

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Читайте также

Сюжет: "Мой район"
городстроительство
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика