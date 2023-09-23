Город назначил оператора для реорганизации территории в Тропарево-Никулине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы назначило казенное предприятие города "Комплексное развитие территорий" оператором реорганизации неэффективно используемой территории в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что речь идет о двух участках суммарной площадью почти 17 гектаров, которые расположены рядом с Востряковским и Боровским шоссе. На них возведут порядка 44,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов.

"Объем инвестиций оценивается почти в 5 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – примерно в 450 миллионов рублей. <...> Город получит около 1,2 тысячи новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова вице-мэра Владимира Ефимова.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что проектом реорганизации предусмотрено, в частности, строительство здания для подстанции скорой помощи и отдела МВД РФ. Также планируется возвести здания под офисы, магазины, кафе, отделения банков и другие коммерческие предприятия.

Ранее стало известно, что в Москве также реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд суммарной площадью 15 гектаров. Оператора работ определят в конце сентября. В проект вложат 30 миллиардов рублей, а его ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 миллиарда рублей.



Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд