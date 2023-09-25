Новые дома построят на территории бывшей промзоны Братцево в Москве

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На территории бывшей промзоны Братцево в Головинском районе Москвы построят новые корпуса жилого комплекса "Михалковский". Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"Площадь жилых корпусов составит более 44,6 тысячи квадратных метров. В ходе строительства жилого квартала девелопер восстановит часть исторических зданий и адаптирует их под современное использование. В результате новую жизнь получит ранее заброшенная промзона на севере Москвы", – сообщил он.

Застройщиком проекта выступает "РГ-Девелопмент". На территории квартала ранее ввели в эксплуатацию один жилой дом. Следующие три корпуса переменной этажности будут рассчитаны на 585 квартир. На территории разместятся подземная парковка и коммерческие предприятия, сообщила генеральный директор компании Татьяна Тихонова.

На прилегающей к ЖК территории выполнят комплекс работ по благоустройству: разобьют газоны и цветники, смонтируют наружное освещение, обустроят детские и спортивные площадки. Там же будет создана доступная среда для маломобильных жителей путем обустройства тактильных полос, зон отдыха со специальными скамьями и навесом по всей площади и других.

До этого стало известно, что в Басманном районе Москвы построят ЖК с футуристическим внешним обликом. Планируется, что объект введут в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года. В нем расположатся 510 квартир площадью от 27 до 130 квадратных метров.

