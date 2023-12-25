Два жилых корпуса построят на территории бывшей фабрики имени Петра Алексеева

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Два жилых корпуса планируют возвести на территории бывшей тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь построек составит 35 тысяч квадратных метров, их объединит подземный паркинг. Планируется, что специалисты оборудуют зоны для спорта и отдыха, детские игровые площадки, проведут озеленение.

Здания появятся по адресу улица Михалковская, владение 48, они войдут в состав ЖК "Михалковский". На первом этаже корпусов будут коммерческие помещения для развития малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в рамках строительства нового жилого квартала инвестор восстановит исторические здания и приспособит их к современному использованию. В частности, речь идет о водонапорной башне.

Также после реконструкции в одном из корпусов фабрики заработает детский сад, куда сможет пойти 171 воспитанник. Его передадут частному оператору. Коммерческие помещения размесят в бывшей конторе владельца предприятия Василия Йокиша.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемые участки в Кузьминках на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Их общая площадь составляет 4,98 гектара.

Помимо этого, в районе Южное Бутово началось строительство двух жилых корпусов по адресу Чечерский проезд, владение 28. Строители применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит при внешней отделке зданий, а на самих фасадах здания установят металлические корзины под кондиционеры.

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