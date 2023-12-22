Два жилых корпуса начали строить по программе реновации в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В районе Южное Бутово началось строительство двух жилых корпусов по адресу Чечерский проезд, владение 28. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил он.

Строители применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит при внешней отделке зданий, а на самих фасадах здания установят металлические корзины под кондиционеры. Входную группу оформят витражным остеклением.

Всего в домах будет построена 371 квартира c улучшенной отделкой:

однокомнатных – 104;

двухкомнатных – 186;

трехкомнатных – 68;

четырехкомнатных –11;

пятикомнатных – 2.

Кроме того, для маломобильных жильцов подготовят четыре квартиры, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику.

На первых этажах домов разместят вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Еще в каждом корпусе установят два лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Помимо этого, на придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, а также сделают детскую и спортивную площадки. Для взрослых еще обустроят зоны для тихого отдыха.

Ранее сообщалось, что 10 новостроек возводят по программе реновации в районе Гольяново. Их площадь – 229,3 тысячи квадратных метров. Еще в проектировании находятся 7 домов площадью 214 тысяч квадратных метров.

С начала 2023 года в столице по программе реновации демонтировали 192 старых здания. Дома разобрали по технологии умного сноса, которая стала стандартом программы реновации.

В Москве 3 тыс человек получили квартиры по программе реновации в ноябре