Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза

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Годовой план ввода столичной недвижимости досрочно перевыполнен в 1,5 раза. С начала года свыше 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию, в том числе 6,2 миллиона "квадратов" жилья. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его оценке, в течение года отрасль развивалась динамично по всем направлениям. В эксплуатацию ввели 296 жилых корпусов, 114 объектов медицинской, образовательной, культурной и спортивной направленностей, более 120 производственных, деловых, торговых, коммерческих и коммунальных объектов.

Заммэра добавил, что ни одна стройка в столице не остановлена, городской бюджет и частные застройщики не отказались ни от каких планов. Около 80% всей введенной в эксплуатацию недвижимости построили за счет средств частных инвесторов, заключил Бочкарев.

Ранее жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Тимирязевском. Здание находится по адресу Линейный проезд, дом 8а.

В начале декабря отмечалось, что в здании учебного корпуса на 400 человек на улице Правды в Москве завершается устройство внутренних инженерных коммуникаций. Ввести здание в эксплуатацию планируют в 2024 году.

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