Новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в Тимирязевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый жилой дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Тимирязевском. Об этом сообщил глава Депстроя Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что дом находится по адресу Линейный проезд, дом 8а. С точки зрения транспортной доступности он расположен удачно, поскольку пешком до платформы МЦК и МЦД-1 Окружная идти 12 минут, столько же до станции метро "Окружная" салатовой ветки, сказал Загрутдинов.

Новостройка состоит из двух секций, фасады облицованы декоративной бетонной плиткой "под кирпич" и алюминиевыми композитными панелями с текстурой "под камень". Балконы и лоджии дома застеклили, а для кондиционеров выделили отдельные металлические корзины.

Всего в доме 258 квартир, из которых 72 – однокомнатных, 112 – двухкомнатных, 74 – трехкомнатных. На первых этажах здания расположены вестибюль, лифты, технические помещения и зона почтовых ящиков. Грузоподъемность лифтов составляет 1 000 и 400 килограммов. В доме также установлены системы охраны, оповещения, управления эвакуацией при пожаре и видеонаблюдение.

Территорию около новостройки благоустроили и озеленили, установили детскую и спортивную площадку, разбили газоны и цветники, посадили деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что дом по реновации в Лосиноостровском районе отдали под заселение. Туда переедут жители двух пятиэтажек, расположенных на улице Минусинской.

Всего в здании 176 квартир. Во дворе дома специалисты благоустроили территорию и оборудовали спортивные площадки.

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнили почти на 72%