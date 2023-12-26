Дом по программе реновации начали строить в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники начали строить дом на 207 квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Хорошёво-Мнёвники по адресу Новохорошевский проезд, владение 6/1, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году", – сообщил он.

Фасады новостройки выполнят с применением навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом и окрашенных текстурированным бетоном. На них разместят металлические корзины для кондиционеров.

В доме расположатся 46 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 46 трехкомнатных квартир. Два жилых пространства будут предназначены для маломобильных москвичей.

Первый этаж дома отведут под объекты инфраструктуры: кафе, салоны красоты, спортклубы, магазины и другие. Вместе с этим на первом этаже появятся технические помещения.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят в соответствии со стандартами программы реновации. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, а также выполнят комплекс работ по озеленению.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации начали строить в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь новостройки составит более 33,5 тысячи квадратных метров. В ней разместятся 296 квартир, которые будут сданы с улучшенной внутренней отделкой.



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