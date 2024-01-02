Десять проектов новостроек по программе реновации согласовали на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подвели итоги работы по экспертизе проектов программы реновации на юго-востоке города в 2023 году. Сотрудники Мосгосэкспертизы согласовали 10 проектов новостроек, рассказал председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.

"Больше всего новостроек появится в районе Кузьминки, там предусмотрено возведение шести домов. Далее идет район Люблино – три объекта, в Рязанском – один", – подчеркнул он.

Кроме того, стало известно, что переселение по программе реновации проходило в 94 столичных районах в 2023 году, это три четверти от всех районов, которые участвуют в программе. В частности, переселение началось в районах Новогиреево, Раменки, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нагатино-Садовники, Донской, Старое Крюково, Метрогородок, Внуково, в поселении Филимонковском.

Программа реновации действует в 122 районах, жители более 75% районов уже переехали или переезжают в новые квартиры, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники начали строить дом на 207 квартир по программе реновации. Фасады новостройки выполнят с применением навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом и окрашенных текстурированным бетоном.

По программе реновации 949 старых домов расселили в Москве