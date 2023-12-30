Переселение по программе реновации проходило в 94 районах Москвы в 2023 году

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Переселение по программе реновации проходило в 94 столичных районах в 2023 году, это три четверти от всех районов, которые участвуют в программе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, переселение началось в районах Новогиреево, Раменки, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нагатино-Садовники, Донской, Старое Крюково, Метрогородок, Внуково, в поселении Филимонковском, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его данным, в трех из перечисленных районов удалось начать расселение всех домов, включенных в программу.

Программа реновации действует в 122 районах, жители более 75% районов уже переехали или переезжают в новые квартиры, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего за время работы программы ключи получили почти 133,3 тысячи москвичей. Больше всего договоров было заключено в районах Люблино (6,9 тысячи человек) и Бескудниковский (6,5 тысячи), отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что 4,9 и 4,6 тысячи человек получили жилье в районах Кузьминки и Измайлово, в Очаково-Матвеевском – более 4,1 тысячи.

Ранее в столичном районе Хорошёво-Мнёвники начали строить дом на 207 квартир по программе реновации. Фасады новостройки выполнят с применением навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом и окрашенных текстурированным бетоном.

До этого дом по программе реновации начали возводить в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь новостройки составит более 33,5 тысячи квадратных метров. В ней разместятся 296 квартир, которые будут сданы с улучшенной внутренней отделкой.

По программе реновации 949 старых домов расселили в Москве