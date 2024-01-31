Снос первых домов по программе реновации завершили в Южном Тушине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Первые дома снесли в районе Южное Тушино в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Здания располагались по адресам Окружная улица, дом 2а, и Светлогорский проезд, дом 1. Их жители переехали в новые квартиры в том же районе по адресу Светлогорский проезд, дом 7а. На месте снесенных домов возведут новостройки для переселения по программе реновации", – отметил он.

Загрутдинов обратил внимание, что рабочие следуют технологии умного сноса. Этот метод предполагает безопасный и экологичный демонтаж с возможностью последующего использования отходов. Кроме того, окружающие деревья во время сноса стараются максимально сохранить, добавил он.

Глава департамента уточнил, что в настоящее время в северо-западном округе снесли 26 домов старого жилого фонда.

В районе Царицыно, в свою очередь, снесли 12 жилых домов с момента старта программы реновации. Уточнялось, что на их месте будут новые здания.

Всего в этом году планируют демонтировать порядка 200 домов по данной программе. На месте снесенных или предполагаемых к сносу домов ведется проектирование и строительство новостроек общей площадью квартир более 4,5 миллиона квадратных метров.



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