Заммэра Москвы заявил об ускорении программы реновации в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Программа реновации в Москве вышла на масштабные объемы реализации, уже сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает РИА Новости.

Бочкарев отметил, что основным показателем хода реализации программы реновации является количество начавших отселение домов. Он подчеркнул, что сегодня переселение ведется переселение жителей почти 1 000 домов, в стадии переезда находятся 154 тысяч жителей.

Помимо этого заммэра столицы подчеркнул, что к настоящему моменту первый этап программы уже выполнен почти на 70 процентов. По словам Бочкарева, программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения.

Ранее стало известно, что с начала реализации программы реновации в столице переезд в новые квартиры завершили уже 51 тысячи семей. Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новоселье отметили уже 88% от общего числа приступивших к переселению горожан.