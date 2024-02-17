17 февраля, 13:18Город
Заммэра Москвы заявил об ускорении программы реновации в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Программа реновации в Москве вышла на масштабные объемы реализации, уже сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает РИА Новости.
Бочкарев отметил, что основным показателем хода реализации программы реновации является количество начавших отселение домов. Он подчеркнул, что сегодня переселение ведется переселение жителей почти 1 000 домов, в стадии переезда находятся 154 тысяч жителей.
Помимо этого заммэра столицы подчеркнул, что к настоящему моменту первый этап программы уже выполнен почти на 70 процентов. По словам Бочкарева, программа уже вышла на рельсы масштабной реализации, сформирован задел для ее ускорения и досрочного завершения.
Ранее стало известно, что с начала реализации программы реновации в столице переезд в новые квартиры завершили уже 51 тысячи семей. Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новоселье отметили уже 88% от общего числа приступивших к переселению горожан.
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