Власти Москвы утвердили 38 проектов комплексного развития территорий в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти столицы в прошлом году решили утвердить 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Планируется (в рамках КРТ. – Прим. ред.) построить свыше 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить 3 триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 миллиардов рублей", – уточнил он.

По словам заммэра, в результате в Москве создадут не менее 110 тысяч новых рабочих мест, а жители 34 районов города и поселения Сосенского получат современные городские кварталы с местами для досуга и работы.

Такие участки расположены в ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЦАО, ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО, а также Зеленоградском и Новомосковском округах города. К развитию участков должны будут приступить как определенные по итогам торгов инвесторы, так и текущие владельцы земель, а также городские операторы, уточнил Ефимов.

"Проекты предусматривают строительство свыше 5,6 миллиона квадратных метров жилья", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках КРТ в новых кварталах разместят свыше 4,5 миллиона квадратных метров социальных, общественных и промышленных объектов. Среди них, указывает он, детские сады на 5,6 тысячи человек, школы на 12,2 тысячи обучающихся, а также медицинские учреждения на более чем 1,7 тысячи посещений за смену.

Здесь же разместят различные офисные и торговые центры, банки, кафе с ресторанами, а также спортивные объекты и технопарки. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в рамках утвержденных проектов КРТ возведут и жилье для переселенцев в рамках реновации.

"Всего в рамках этих проектов предполагается возвести новостройки общей площадью не менее 1,8 миллиона квадратных метров, из которых свыше 1,08 миллиона "квадратов" придется на современные и уютные квартиры", – объяснил Бочкарев.

Уточняется, что сейчас в Москве на различных этапах работ находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.

По словам Ефимова, в этом году столичные власти предложат инвесторам принять участие в еще 35 проектах КРТ. Их общая площадь составит около 440 гектаров.

Здесь могут возвести почти 8,3 миллиона квадратных метров недвижимости, благодаря чему появится еще около 118 тысяч новых рабочих мест. Всего в рамках КРТ благодаря увеличению числа проектов со 188 до 228 получится создать около 675 тысяч рабочих мест.

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