Андрей Бочкарев рассказал о планах строительства ЖК из пяти корпусов на юго-востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/компания "Брусника"

Инвестор планирует построить новый жилой комплекс на юго-востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь пяти жилых корпусов, размещенных на едином стилобате, составит почти 122 тысячи квадратных метров. Внутри ЖК на месте бывшего завода Станкоагрегат на Перовском шоссе появится двор с садом, подчеркнул Бочкарев.

"Также озеленение будет проведено на крыше стилобата, где разместятся террасы квартир, детский уголок, зона отдыха и коворкинг", – отметил он

Вместо старых цехов фабрики появится сквер площадью 2 гектара, а также пруд и павильон. Территория вокруг будет благоустроена, появятся пешеходные и велодорожки, которые свяжут сквер с главной и входной площадями.

На первых этажах могут разместиться спортивные клубы, медицинский центр, различные офисы и кафе, а также супермаркет. На подземном уровне поместят паркинг, указал заммэра.

Проект первых четырех корпусов уже получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения, сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Внешний облик квартала вдохновлен архитектурой, сдержанной в своей выразительности, графичной, соединяющей легкость и брутальность", – заключил он.

Ранее руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман указывал, что на месте другой промзоны в СВАО также возведут новый и современный жилой микрорайон. Право на постройку объекта выставлено на торги, которые пройдут 5 марта.

Общая площадь территории составляет 27 гектаров, всего здесь должны возвести жилые помещения площадью около 252 тысяч квадратных метров.

Кроме того, два жилых корпуса на бульваре Яна Райниса в Северном Тушине уже начали возводить по программе реновации. В новостройках предусмотрены 390 квартир.

"Мой район. Новости": утвержден проект благоустройства Симоновской набережной