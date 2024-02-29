Собянин сообщил о переходе программы реновации на новый уровень

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о переходе программы реновации жилья на новый уровень – от возведения отдельных домов к полноценной квартальной застройке.

По словам мэра Москвы, теперь постройка домов и соцобъектов, а также благоустройство территорий вокруг зданий будут осуществляться в масштабе всего квартала.

Градоначальник добавил, что на в настоящее время по программе реновации новоселье уже отпраздновали порядка 130 тысяч жителей столицы, еще около 26 тысяч человек оформляют необходимые для переезда документы или находятся в процессе переселения.



"Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах. Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 – с начала года", – уточнил Собянин в своем телеграм-канале.



Кроме того, мэр рассказал, что на месте старого фонда строятся обновленные дома. Сейчас на таких территориях возводится 109 корпусов площадью примерно 2 миллиона квадратных метров, где смогут получить проживание более 70 тысяч москвичей.



Ранее стало известно, что свыше 20 тысяч квартир в домах по программе реновации передадут под заселение в Москве в 2024 году. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов добавил, что в этом году планируется приступить к переселению 53 тысяч человек и передать под заселение свыше 90 жилых домов.



Дом площадью 49 тыс квадратных метров построят по программе реновации в столичном ТиНАО