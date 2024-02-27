Более 20 тыс квартир в домах по реновации передадут под заселение в Москве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 20 тысяч квартир в домах по программе реновации передадут под заселение в Москве в 2024 году, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, в этом году планируется приступить к переселению 53 тысяч человек и передать под заселение свыше 90 жилых домов.

"А через три-четыре года – на пике программы – будем переселять порядка 80 тысяч человек в год", – подчеркнул руководитель департамента.

По программе реновации первые новоселы заселились в феврале 2018 года в дом на 5-й Парковой улице в Северном Измайлове. В настоящее время в новые квартиры уже въехали около 130 тысяч жителей.

"В планах на 2024 год ввести более 1,5 миллиона квадратных метров нового жилья по программе реновации – это более 100 домов. Всего сегодня в работе находится 460 домов площадью 8,8 миллиона квадратных метров", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что новостройка, возводящаяся по адресу Балаклавский проспект, владение 33, корпус 3, готова на 40%. Сейчас там проводится внутренняя отделка, прокладка внутренних и наружных инженерных систем. Здание строится по индивидуальному проекту в рамках городских программ, оно будет состоять из двух секций.

До этого Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок. Так, в центре они расположены в Пресненском районе, на севере столицы – в Головинском и Коптеве, на северо-востоке – в Лосиноостровском и Останкинском районах. На востоке площадки находятся в Измайлове и Преображенском, на юго-востоке – в Текстильщиках, на юго-западе – в Зюзине.

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