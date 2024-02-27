Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в САО и ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проекты комплексного развития территорий будут реализованы в районах Тимирязевском и Фили-Давыдково, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"На месте нежилой застройки на улице Вучетича, владении 1, и на Кременчугской улице, владении 19, построят дома для участников программы реновации. Оба проекта дадут горожанам порядка 130 рабочих мест", – написал мэр.

По словам Собянина, в Тимирязевском районе появятся помещения для участков мировых судей. В общей сложности, продолжил градоначальник, в настоящий момент в Москве реализуются 67 проектов КРТ площадью порядка 867 гектаров.

Собянин добавил, что эти проекты предоставят столице около 168 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что территорию площадью 4,78 гектара в районе Строгино реорганизуют по программе КРТ. Как уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, инвестора определят по итогам торгов.

Также сообщалось, что в районе Люблино возведут промышленный технопарк. Площадь производственного комплекса составит 13,5 тысячи квадратных метров, поделилась председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Мэр Москвы рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа