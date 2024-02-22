Почти 9 тысяч новых рабочих мест создадут в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

9 тысяч новых рабочих мест создадут в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на землях, предоставленных инвесторам в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, для этих целей городские власти в прошлом году заключили договора аренды на 15 земельных участков общей площадью более 52,7 гектара. Благодаря этому в Москве возведут свыше 350 тысяч квадратных метров недвижимости.

"На этих предприятиях будут выпускать пищевые продукты, стройматериалы, одежду, технологическое оборудование и другую продукцию", – уточнил Ефимов.

Участки расположены в 8 округах города, но больше всего их в отдаленных от центра Москвы районах. В частности, 6 территорий площадью почти 43 гектара находятся в ТиНАО и Зеленограде. Самая большая из них, площадью более 27 гектаров, расположена в поселении Щаповском, где инвестор планирует построить производство по выпуску пищевой продукции.

"Площадь зданий превысит 160 тысяч квадратных метров", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

А на участке в почти 3 гектара, расположенном в Крюкове, возведут фабрику по производству строительных материалов, а на территории "Техноспарка" в Троицке планируют построить корпуса второй очереди предприятия. Благодаря расширению, уточнил Гаман, получится развить другие направления технопарка, включая приборостроение.

По информации руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, всего на новых заводах в ТиНАО организуют свыше 3 500 рабочих мест. При этом на трех участках в ЮВАО возведут предприятия на еще 330 рабочих мест.

"Там расположатся предприятия по выпуску деревянных модулей для строительства, оборудования для производства пенополиуретана и изделий из него, а также строительных материалов", – заключил он.

Ранее Ефимов подчеркивал, что в 2023 году городские власти только на территории ТиНАО в рамках МаИП предоставили в аренду около 10 земельных участков для строительства не только заводов, но и деловых центров, образовательных учреждений и другой недвижимости. В целом общая площадь сооружений составит 570 тысяч "квадратов".

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