Современный городской квартал появится на месте бывшей промзоны Малино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Комплексное развитие участка бывшей промзоны Малино проведет ООО "Специализированный застройщик "ПРОКСИМА", входящее в группу компаний "Гранель". Инвестор построит в Зеленограде современный городской квартал, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости", – подчеркнул он.

Инвестиции в проект составят 30 миллиардов рублей. Благодаря реализации редевелопмента здесь создадут более 5 тысяч рабочих мест.

Участок располагается рядом со станцией Малино третьего Московского центрального диаметра. В настоящее время там находятся автомастерские, склады и несколько объектов недвижимости.

"Новый городской квартал будет обеспечен необходимой инфраструктурой. Планируется возведение 168 тысяч квадратных метров жилья, а также около 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая детский сад для 200 воспитанников, школу для 400 учеников, центр развития детского творчества", – сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Также там возведут пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в который включат физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

Ранее стало известно, что современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Площадь территории – почти 27 гектаров. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) предусмотрено строительство примерно 438 тысяч квадратных метров общественно-деловых, производственных и социальных объектов.

Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ