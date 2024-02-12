Микрорайон возведут на месте бывшей промзоны Медведково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Современный микрорайон появится на месте бывшей промзоны Медведково в северо-восточном административном округе столицы. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его данным, право на редевелопмент части бывшей промзоны выставлено на торги, запланированные на 5 марта. Заявки на участие принимаются до 22 февраля, указано на портале мэра и правительства Москвы.

Гаман отметил, что площадь территории – почти 27 гектаров. В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) предусмотрено строительство примерно 438 тысяч квадратных метров общественно-деловых, производственных и социальных объектов. Также здесь можно будет возвести жилье общей площадью около 252 тысяч "квадратов".

Он уточнил, что проект включает строительство школы на 700 учеников, детского сада на 200 воспитанников и спортивного комплекса площадью более 16 тысяч квадратных метров. Ежегодный бюджетный эффект для Москвы после реализации проекта составит примерно 4 миллиарда рублей. Инвестор сможет претендовать на получение льготы по программе стимулирования создания мест приложения труда при условии соответствия ее требования.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 675 тысяч рабочих мест появится в Москве в рамках реализации программы КРТ, это станет возможным из-за общего увеличения проектов со 188 до 228. Между тем общая площадь участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий составляет порядка 2,7 тысячи гектаров.

До этого стало известно, что два участка бывшей промышленной зоны Карачарово общей площадью 4,49 гектара реорганизуют по программе КРТ в Москве. Редевелопментом займется организация, которую определят по итогам проведенных торгов.

Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ