Два участка бывшей промзоны Карачарово реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два участка бывшей промышленной зоны Карачарово общей площадью 4,49 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Редевелопментом займется организация, которую определят по итогам проведенных торгов. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, право на реализацию площадок в Нижегородском районе планируется выставить на торги до конца первого квартала. Инвестиции в проект оцениваются почти в 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 472 миллиона рублей, сказал он и добавил, что после редевелопмента будет создано около 900 новых рабочих мест.

Отмечается, что земельные участки расположены вдоль Перовского шоссе. В данный момент там стоят старые склады, базы хранения и ремонта спецтехники.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в ходе редевелопмента хотят возвести 50 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, в том числе гостиницу, кафе, офисы и другое.

Ранее Ефимов сообщал, что в этом году столица предложит инвесторам 35 проектов КРТ общей площадью почти 440 гектаров. На неэффективно используемых земельных участках в планах построить около 8,3 миллиона "квадратов" недвижимости, также появятся более 118 тысяч новых рабочих мест, заверил он.

Участок в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе КРТ