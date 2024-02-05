Более 200 тыс кв м недвижимости построят в трех районах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 200 тысяч квадратных метров недвижимости по программе комплексного развития территорий (КРТ) в течение пяти лет построят на участках общей площадью 12,85 гектара в столичных районах Ховрино, Левобережном и Зюзино. Реализацией двух проектов, которые включают шесть участков, займутся назначенные Москвой операторы. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в развитие проектов оцениваются в 26,7 миллиарда рублей. После реализации появится почти 930 рабочих мест, указал он.

Так, в Ховрине и Левобережном реорганизацией двух участков займется казенное предприятие "Управление гражданского строительства". В Зюзине редевелопмент четырех участков проведет Московской фонд реновации жилой застройки.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на данный момент на неэффективно используемых участках на Левобережной улице общей площадью 8,98 гектара находятся старый автосервис, гаражи и пустырь. На их месте планируется построить 74,5 тысячи "квадратов" недвижимости, из которых 33 тысячи "квадратов" – дома по программе реновации, еще 41,5 тысячи "квадратов" – коммунальные и социальные объекты, рассказал он.

По словам Гамана, также там хотят построить детсад на 175 мест, школу на 550 учащихся, здания коммунальной базы, кроме того, выделить площадку для расширения 11-го автобусного парка.

В Зюзине по программе КРТ реорганизации подвергнутся участки общей площадью 3,87 гектара, расположенные на Нахимовском и Севастопольском проспектах, Азовской и Болотниковской улицах. На этих территориях сейчас находятся устаревший автосервис, гаражи и склады. Вместо них планируется возвести жилые дома по реновации суммарной площадью свыше 130 тысяч "квадратов".

Ранее Ефимов сообщал, что в Бирюлеве Восточном по программе КРТ реорганизуют земельный участок площадью 4,13 гектара, там построят 109,24 тысячи "квадратов" недвижимости. По информации заммэра, инвестиции в проект могут составить более 36 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 277 миллионов рублей. Кроме того, появится свыше 750 новых рабочих мест, подчеркнул он.

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