Три участка бывшей промзоны Огородный проезд реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва подписала контракт о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд площадью свыше 15 гектаров. Инвестор был определен в ходе торгов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город заключил договор со столичным ООО "К-Инвест", которое входит в группу компаний "КРОСТ". По словам Ефимова, на территории бывшей промзоны возведут современный городской квартал.

"Здесь построят свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 63,7 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта создадут 2,7 тысячи рабочих мест", – сказал заммэра.

Участки находятся в столичных районах Бутырском и Марьина Роща. В шаговой доступности расположены станции метро "Бутырская" и "Дмитровская". В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что вместо устаревших складов специалисты построят порядка 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, там появится не менее 162 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости.

Вместе с тем специалисты возведут на участке физкультурно-оздоровительные комплексы, скалолазный центр, гостиницу, офисные здания, отделения банков, магазины, кафе, рестораны. Как отметил гендиректор группы компаний Алексей Добашин, развитие Москвы невозможно без организации многофункциональных районов.

По его словам, во время создания градостроительных проектов столица задействует концепцию 15-минутного города. Эта схема предполагает создание на одной территории объектов малой и средней индустрии, спорта, развлечений, включая театры, выставочных залов, музеев, образовательных кластеров и медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ) выставят три участка общей площадью 2,9 гектара, расположенных в столичных районах Куркино и Северное Тушино. Победитель сможет в течение пяти лет построить около 40 тысяч квадратных метров недвижимости на реорганизуемых территориях, рассказал Ефимов.

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