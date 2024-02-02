Неэффективно используемый участок реорганизуют по программе КРТ в Бирюлеве Восточном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Земельный участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Бирюлево Восточное. Его площадь составляет 4,13 гектара, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, на указанном участке планируется построить 109,24 тысячи квадратных метров недвижимости.

"Инвестиции могут превысить 36 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта составит 277 миллионов рублей", – подчеркнул заммэра.

Ефимов уточнил, что благодаря реорганизации участка в районе создадут свыше 750 рабочих мест. Проектом смогут заняться правообладатели участков и объектов недвижимости, городской оператор или инвестор по результатам аукциона.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на данном участке могут возвести жилье для городских нужд общей площадью свыше 95 тысяч квадратных метров со спортивными площадками.

"На первых этажах жилых домов могут быть размещены магазины, отделения банков, медицинские организации, кафе, рестораны. Также в рамках реализации проекта возведут многофункциональный комплекс c паркингом на 350 машино-мест", – добавил он.

Ранее стало известно, что Москва подписала контракт о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны Огородный проезд площадью свыше 15 гектаров. Там построят свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости. По итогам реализации проекта создадут 2,7 тысячи рабочих мест.



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