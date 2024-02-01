ФОК, паркинг и магазин построят инвесторы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы смогут арендовать три земельных участка площадью свыше двух гектаров по результатам торгов, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

"Аренда земли под строительство торговых, спортивных и других коммерческих объектов позволяет предпринимателям реализовывать крупные проекты и способствует развитию столичной инфраструктуры", – рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Гамана, инвесторы смогут возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, паркинг и магазин. Общая площадь зданий может превысить 64,4 тысячи квадратных метров.

Участок для строительства спорткомплекса находится в Головинском районе, паркинга – в Северном, а магазина – в поселении Вороновском.

Ранее стало известно, что на торги по программе комплексного развития территорий (КРТ) выставят три участка общей площадью 2,9 гектара, расположенных в столичных районах Куркино и Северное Тушино. Победитель сможет в течение пяти лет построить около 40 тысяч квадратных метров недвижимости на реорганизуемых территориях.

До этого сообщалось, что в столице реализуют 25 проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий и участков бывших промзон общей площадью почти 493 гектара. Проектами предусмотрено строительство свыше 9,3 миллиона "квадратов" различной недвижимости.

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