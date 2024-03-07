Инвесторы могут получить льготу при реализации проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы, строящие жилье в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), смогут претендовать на льготы по программе создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"При реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы могут воспользоваться льготой, снижающей сумму повышенного инвестиционного платежа за первый год срока аренды, что позволит им сэкономить при условии создания новых рабочих мест", – сообщил он.

В настоящее время участники программы КРТ, которые могут претендовать на льготу по программе создания МПТ, реализуют в городе 27 проектов общей площадью более 550 гектаров. Благодаря этому в столице появятся не менее 110 тысяч новых рабочих мест.

Руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман пояснил, что в рамках реализации 27 проектов построят почти 6,5 миллиона "квадратов" жилья, 1,5 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств и около 3,2 миллиона "квадратов" общественно-деловых и социальных объектов.

Благодаря существенному расширению параметров программы поддержки девелоперов, которые занимаются возведением производственных, деловых, социальных, культурных и других объектов, число рабочих мест в городе за последние два года выросло более чем вдвое, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

До этого власти Москвы утвердили строительство пяти новых объектов в разных районах города по программе создания мест приложения труда. Благодаря строительству этих объектов в Москве появится более 19 тысяч рабочих мест.



Мэр Москвы одобрил пять проектов по программе создания мест приложения труда