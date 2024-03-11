Дом на 210 квартир по программе реновации возведут в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый дом на 210 квартир планируется возвести по программе реновации в столичном районе Измайлово. Об этом рассказал руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя департамента, речь идет о новостройке на Никитинской улице. Ее уже строят на месте снесенного пятиэтажного жилого здания, жители которого уже переехали в новый дом на Измайловском проезде.

"В настоящее время идет возведение наземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году", – сказал Загрутдинов.

Новый жилой дом будет представлять собой двухсекционное здание с автомобильной стоянкой на подземном этаже. Фасад, по словам главы Депстроя, выполнят из навесных панелей, облицованных кирпичом, а на входных группах появится витражное остекление.

Загрутдинов уточнил, что большинство квартир дома, 105 из 210 жилых помещений, будут однокомнатными. Также проектировщики предусмотрели 90 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир. На первом нежилом этаже разместят технические помещения, вестибюль, холл с лифтами. Загрутдинов подчеркнул, что лифты будут рассчитаны на 1 000 и 400 килограммов.

Кроме того, территорию вокруг постройки планируют благоустроить и высадить вокруг деревья с кустарниками. Здесь же должны появиться зоны для отдыха, спортивные и детские площадки, сказал глава департамента.

До этого он рассказывал, что в этом же районе завершили постройку трех жилых корпусов на 539 квартир. Здания расположены на Сиреневом бульваре. В этом же году строители начали работы по постройке еще двух зданий на 609 квартир. По словам Загрутдинова, корпуса возводят на 15-й Парковой улице.

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