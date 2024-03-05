Два жилых корпуса на 609 квартир введут по реновации в Северном Измайлове в 2025 году

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Два жилых корпуса на 609 квартир введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Северное Измайлово в 2025 году. Об этом сообщил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здания расположатся по адресу 15-я Парковая улица, земельный участок 46/1. Сейчас там идет монтаж фундаментной плиты, уточнил он.

Загрутдинов добавил, что корпуса будут состоять из нескольких секций, их соединит подземная парковка. Фасад первого корпуса выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Для внешней отделки второго здания специалисты применят систему вентилируемого фасада с использованием кирпича. Также будут установлены металлические корзины для кондиционеров.

Всего в корпусах предусмотрено 127 однокомнатных, 387 двухкомнатных и 95 трехкомнатных квартир. Девять жилых помещений адаптируют для маломобильных граждан.

Входные группы зданий оформят витражным остеклением. Первые этажи новостроек будут нежилыми, там разместятся вестибюль жилой части здания, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона с почтовыми ящиками, технические помещения и лифтовой холл. Более того, дома будут оборудованы системами охраны, управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Прилегающую территорию благоустроят. Там установят детские и спортивные площадки, сделают зоны тихого отдыха, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что свыше двух тысяч горожан получили новые квартиры в Можайском районе. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, более 3,5 тысячи человек уже в процессе переезда, свыше 700 из них получили предложения нового жилья в конце февраля. Он указал, что больше 2,1 тысячи граждан из 19 старых домов уже получили квартиры в новостройках.

Новое жилье по программе реновации к 2027 году должны получить 350 тыс москвичей