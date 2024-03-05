Более 2 тыс человек получили новые квартиры по реновации в Можайском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 2 тысяч человек стали владельцами нового жилья в Можайском районе столицы в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

"На сегодня в Можайском районе переселяются более 3,5 тысячи человек, свыше 700 из них получили предложения нового жилья в конце февраля. Свыше 2,1 тысячи москвичей из 19 старых домов уже стали правообладателями квартир в шести новостройках", – уточнил он.

По его словам, здесь планируют расселить 25 тысяч москвичей из 148 домов старого жилого фонда.

Помощь грузчиков и транспорт были предоставлены почти 650 семьям, переезжающим в новые квартиры, отметил начальник столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Он объяснил, что такие услуги осуществляются на безвозмездной основе, чтобы москвичи смогли сэкономить время.

Ранее Гаман рассказал, что свыше 3,5 тысячи жителей Москвы получили новые квартиры по программе реновации в феврале этого года.

Новостройки возводятся во всех административных округах столицы. Левкин уточнил, что наибольшее количество жилья по реновации строится в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах – 44, 42 и 30 домов соответственно.



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