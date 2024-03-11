Природный комплекс с сенсорной тропой построят в Гольянове

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Городскую природную зону создадут при возведении жилого комплекса в столичном районе Гольяново. Она свяжет жилые дома и объекты инфраструктуры на пересечении улиц Монтажной и Амурской, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках строительства шести домов, рассчитанных на 2 143 квартиры, будет обустроен природный комплекс площадью 0,4 гектара. На территории запланированы вело- и пешеходные маршруты, места для отдыха и зоны для досуга детей разных возрастов", – подчеркнул он.

Объем озеленения составит около 60%. Комплекс будут строить с применением концепции сенсорного благоустройства. Вокруг зданий высадят цветники, установят малые архитектурные формы со звуковыми эффектами и яркие элементы. Также для москвичей возведут сенсорную тропу.

Работы планируется завершить к 2028 году. Для жилого комплекса намерены построить школу, рассчитанную на 250 учеников, и детский сад на 125 мест.

Ранее сообщалось, что в Гольянове построят дорогу длиной 400 метров в рамках реализации программы реновации. Проектная документация уже согласована. Движение на дороге будет двусторонним, по двум полосам в каждом направлении. Она протянется от Проектируемого проезда № 1913 до Амурской улицы.

До этого руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что 10 новостроек возводят по программе реновации в столичном районе Гольяново. Их площадь составляет 229,3 тысячи квадратных метров. Он уточнил, что в проектировании находятся еще 7 домов площадью 214 тысяч квадратных метров.

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