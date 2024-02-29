29 февраля, 07:22Транспорт
Новую дорогу построят в районе Гольяново в рамках программы реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей
В районе Гольяново построят дорогу длиной 400 метров в рамках реализации программы реновации. Проектная документация уже согласована, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова.
Он рассказал, что движение на дороге будет двусторонним, по двум полосам в каждом направлении.
"Планируется устройство велосипедной дорожки шириной два метра, наружного освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки", – добавил Щербаков.
Уточняется, что дорога протянется от Проектируемого проезда № 1913 до Амурской улицы. Специалисты обустроят тротуары для пешеходов, а перейти проезжую часть можно будет по наземным нерегулируемым переходам.
"Город предоставляет земельные участки для реализации программы реновации, в частности для возведения жилых домов, а также развития улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры в новых кварталах. В Гольянове уже выделены участки общей площадью почти 13,5 гектара", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее сообщалось, что к 2025 году на севере Москвы закончится строительство транспортного хаба "Верхние Лихоборы". Проект включает в себя строительство улично-дорожной сети, остановочных пунктов общественного транспорта, паркинга, а также благоустройство прилегающей территории.
До этого заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что в Москве обустроят свыше 100 островков безопасности для пешеходов по проектам ЦОДД. Такие островки будут отделены треугольной разметкой на участках разделительных полос у пешеходных переходов.
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