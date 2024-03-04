Две детские и пять спортивных площадок благоустроили в парке "Яуза"

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Первый этап благоустройства территории в парке "Яуза" на участке Сельскохозяйственной улицы завершили в прошлом году. В результате специалисты обустроили две детские площадки и пять спортивных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента капремонта отметили, что до начала работ покрытия существующих площадок и малые архитектурные формы были в неудовлетворительном состоянии. В частности, были изношены подвижные элементы конструкций.

Помимо этого, детские площадки подходили только для ребят от 3 до 7 лет, поскольку на них не было элементов, которые были бы интересны подросткам.

"Кроме того, существующие площадки располагались в центральной части участка, что создавало неравномерное распределение точек притяжения – в северной и южной частях парка оставались территории без функциональных зон", – добавили в ведомстве.

На первом этапе благоустройства специалисты обустроили две детские площадки. Площадь одной из них составляет почти 450 квадратных метров. Здесь появились большая канатная башня с горкой, полоса препятствий, качели, развивающие панели и карусели.

Вторая стала детским кластером площадью свыше 960 квадратных метров. Эта площадка состоит из двух уровней. Так, на нижнем ярусе обустроено основное место для игр детей от 7 лет и старше. Для родителей здесь установили перголы с подвесными сиденьями-качелями.

Они также установлены и на верхнем ярусе вместе с лавочками и столами для игры в шахматы. На подпорной стенке между уровнями выделили места для рисования мелками, а также на площадке поставили четыре стола для пинг-понга.

Что касается спортивных зон, то в парке организовали воркаут-площадку размером около 270 квадратных метров и спортивный кластер площадью более 1,22 тысячи квадратных метров.

"В его состав вошла зона для игры в баскетбол или мини-футбол, площадка для стритбола, зона с силовыми тренажерами, где можно регулировать уровень нагрузки, и столы для настольного тенниса. На существующих спортивных площадках – для игры в пляжный волейбол и пинг-понг, в двух зонах для бадминтона – обновили покрытия и оборудование, а у волейбольной установили еще и судейскую вышку", – рассказали в департаменте капремонта.

Ранее москвичам предложили оценить благоустройство двух участков столичного парка "Яуза" в приложении "Активный гражданин". Речь идет о благоустройстве участков парка вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда.

До этого сообщалось, что на улице Академика Королева в Москве построят пешеходный бульвар с рябинами и красными дубами. Он появится во время благоустройства территории около жилого дома.

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