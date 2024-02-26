"Детский" пешеходный маршрут появится на северо-западе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Безопасная пешеходная зона без пересечения с проезжей частью между строящимися объектами детской инфраструктуры появится в районе Покровское-Стрешнево, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, маршрут протяженностью от 600 метров до 1 километра свяжет жилую и социальную инфраструктуру, плейхаб и центральный парк. Он дойдет до детского сада и до строящейся школы. По всей длине предусмотрено усиленное освещение.

"Детский" маршрут пройдет через бульвар, благоустроенный в прошлом году, игровые и спортивные площадки. Вдоль маршрута расположатся разнообразные магазины, детские клубы и досуговые студии, семейные рестораны и кафе.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что проект благоустройства предусматривает озеленение по всей пешеходной зоне. В частности, планируется высадить хвойные деревья, кустарники и цветники. Кузнецов подчеркнул, что этот жилой комплекс в целом отличается высокой долей озеленения, а мастер-план предусматривает протяженные пешие маршруты.

"Детский" маршрут входит в состав благоустройства жилого района АLIA, расположенного на Летной улице, владении 95Б. Там уже построили и ввели городской детский сад на 300 мест, идет строительство школы на 825 мест. В 2022 году в жилом районе достроили четыре корпуса. В начале текущего года сдали еще семь корпусов.



Ранее специалисты начали капитальный ремонт пассажирского схода-причала № 3 Кутузовское.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что планируется обновить гранитную облицовку причала, восстановить бетонные поверхности, ступени, лестницы, швартовые и отбойные устройства. Здесь же установят новые перила, а также приведут в порядок подводную часть причала.



Пассажиры речных электросудов совершили почти 450 тыс поездок с лета 2023 года